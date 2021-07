Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland für den Bereich des Polizeikommissariats Jever vom 02.07. - 04.07.2021

Gestürzter Motorradfahrer

Jever. Am Samstag, gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Schortenser, mit seinem Motorrad den Hooksweg. Aufgrund eines ihm entgegenkommenden Pkw musste der junge Mann stark abbremsen und wegen der schmalen Straße, an den rechten Fahrbahnrand fahren. Hierbei kam er auf die angrenzende Berme, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit Pedelec

Schortens. Am Sonntag, gegen 02:30 Uhr, verunfallte ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer aus Schortens alleinbeteiligt. Der Mann verlor an einem Fahrbahnabsatz in der Accumer Straße die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verunfallten fest. Aufgrund des Unfalls und der Tatsache, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren war, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Diebstahl aus Schließfach

Jever. Am Samstag legte ein 19-jähriger Wangerländer seinen Rucksack in einem Schließfach in einem Verbrauchermarkt in der ab. Hierbei hatte er vergessen das Schließfach abzuschließen. Im Anschluss entwendete ein unbekannter Täter den Rucksack aus dem Schließfach und nahm diesen mit. Im Rucksack befand sich neben einem Portmonee ein zwei Tage altes iPhone12.

Diebstahl eines hochwertigen Bedienteils einer Hebebühne

Schortens. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 08:48 Uhr und 09:10 Uhr in der Menkestraße 2 ein Bedienteil einer Hebebühne entwendet. Es handelt sich um ein Fernbedienungselement das ausschließlich zur Nutzung mit einer solchen Hebebühne verwendet werden kann. Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens oder Jever in Verbindung zu setzten.

