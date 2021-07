Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 40 Jahre Dienst bei der Polizei in Varel - Verabschiedung von Kriminalhauptkommissarin Sabine Hübner (mit Bildern)

Varel (ots)

Am 30. Juni 2021 wurde Kriminalhauptkommissarin Sabine Hübner in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. An ihrem letzten Arbeitstag wurde sie zunächst von ihrem Ehemann zu ihrer Verabschiedung gefahren und saß zu dieser Zeit noch in einem Pkw. Anlässlich einer initiierten Verkehrskontrolle wurde sie jedoch von ihren Kolleginnen und Kollegen angehalten und wie es sich gehört, auch kontrolliert. Danach folgte die klare Anordnung einer geschwindigkeitsreduzierten Fahrt: Den Rest des Weges durfte sie im Beisein ihres langjährigen ehemaligen Chefs, Manfred Schulz, in einer wunderschön geschmückten Pferdekutsche fortsetzten. Rainer Schönborn, Leiter des Polizeikommissariat Varel, honorierte in einer anschließenden kleinen feierlichen Stunde ihre Dienstzeit und überreichte ihr die Urkunde in den Ruhestand. In seiner wertschätzenden und humorigen Laudatio skizzierte Schönborn den dienstlichen Werdegang von Sabine Hübner, gab einige Feststellungen aus vergangenen Beurteilungen zum Besten und bestätigte Sabine Hübner ihre gute Dienstauffassung, ihre Verlässlichkeit sowie ihre Hilfsbereitschaft. Von ihrer Dienstzeit war sie fast 40 Jahre in Varel tätig, zunächst beim damaligen Kriminalkommissariat und dann nach einer Polizeireform beim Polizeikommissariat Varel im dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienst.

