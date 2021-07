Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht vor Apotheke in Varel - Polizei stellt nach Zeugenhinweis den Verursacher - Geschädigte ist bislang unbekannt

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, den 05.07.2021, erhielt die Polizei Varel Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht, die sich gegen 15.15 Uhr in der Straße "Zum Jadebusen" in Höhe einer dortigen Apotheke ereignete. Ein aufmerksamer Zeuge sah, wie ein Pkw VW Touran einen am rechten Fahrbahnrand parkenden silbernen Van passierte, mit dem rechten Seitenspiegel den linken Seitenspiegel des parkenden Pkw touchierte und beschädigte. Der Zeuge sei dem Verursacher, der seine Fahrt fortsetzte, gefolgt und habe die Polizei alarmiert. Gegen den Unfallflüchtigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Das geschädigte Fahrzeug konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug von einer Kundin der Apotheke geführt wurde. Die Polizei Varel bittet um Kontaktaufnahme der Geschädigten sowie weiterer Zeugen unter der Rufnummer 04451 923-0.

