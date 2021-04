Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung von 10:43 Uhr, Marbach am Neckar: Mutmaßlich Rotlicht missachtet

Ludwigsburg (ots)

Der 74-jährige Ford-Lenker kam aus Richtung Benningen und wollte von der L 1138 nach links auf die L 1100 in Richtung Murr einbiegen. Also nicht wie angegeben in Richtung Benningen abbiegen. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell