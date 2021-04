Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Nord: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Eine Anwohnerin der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen meldete sich am Donnerstag gegen 02:35 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass es in einem mehrstöckigen Gebäude auf dem Balkon einer höhergelegenen Wohnung brennen würde. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen und der Polizeikräfte, war kein offenes Feuer ersichtlich. In der betreffenden Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings niemand, weshalb die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden musste. Auf dem Balkon konnte schlussendlich ein Brandfleck und ein Stück verbrannter Balkonteppich festgestellt werden. Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit unklar. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

