Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw 54568 Gerolstein, Sonnenley 07.11.2020 zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr

DaunDaun (ots)

Am Samstag, 07.11.2020 zwischen 15:45 und 16:17 Uhr wurde in Gerolstein in der Straße "Sonnenley" ein geparkter Pkw an drei unterschiedlichen Stellen mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierbei ist ein Sachschaden entstanden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisweilen keine vor. Zeugen mögen sich bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260, oder Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591 95260, wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

pidaum@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell