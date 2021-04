Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Neuhausen auf den Fildern: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 17:15 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen ereignete. Von Karlsruhe kommend in Richtung München stand zwischen den genannten Anschlussstellen ein 57 Jahre alter Mercedes-Lenker auf dem Verflechtungsstreifen im Stau. Zur selben Zeit wollte ein 53-jähriger VW-Lenker die Autobahn an der Anschlussstelle Esslingen verlassen. Hierzu wechselte er zwischen zwei Sattelzügen vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn. Als er dann nochmals nach rechts auf den Verflechtungsstreifen wechselte, erkannte er das Stauende dort zu spät und fuhr infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den stehenden Mercedes auf. Der 57-jährige Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn und der Verflechtungsstreifen bis etwa 19:00 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell