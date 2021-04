Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Spuckattacke

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr hatte sich eine 45-jährige Frau in der Schloßstraße in Sersheim zusammen mit einer Freundin vor dem Rathaus im Bereich der Bänke aufgehalten. Dort fragte ein 38-Jähriger die 45-Jahre alte Frau nach Feuer. Diese gab an, Nichtraucherin zu sein. Der deutlich alkoholisierte Mann soll sich dann der 45-Jährigen in pöbelnder und schimpfender Weise genähert haben. Nachdem die Frau den Mann angewiesen hatte, sich von ihr zu entfernen, spuckte er die 45-Jährige an. Anschließend entfernte sich der 38-Jährige von der Tatörtlichkeit. Hinzugerufene Beamte trafen den polizeibekannten Mann letztendlich im näheren Umfeld an. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

