Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Bank bewahrt 81-Jährige in Betrugsfall vor größerem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine Bank ihrer 81-jährigen Kundin aus Steinheim an der Murr eine weitere Überweisung an ein dubioses Konto verwehrte, konnte die Seniorin am Mittwoch vor einem größeren finanziellen Schaden bewahrt werden. Die Frau wurde Opfer eines sogenannten "love scamming".

Im Internet hatte die Dame den oder die bislang unbekannten Täter kennengelernt. Es wurde die Person eines US-amerikanischen Militärarztes vorgetäuscht, der sich zurzeit in Syrien im Einsatz befinden würde. Im weiteren Verlauf liefen dann irgendwann mehrere tausend Euro Zollkosten für Geburtstagspakete auf. Als die 81-Jährige daraufhin den Kontakt abbrach, meldete sich der oder die Täter über ein soziales Netzwerk. In der Folge kam es erneut zu Geldforderungen, denen die Seniorin mit einem kleinen Teilbetrag nachkam. Nachdem sie aufgrund eines Kontolimits keine weiteren Überweisungen mehr tätigen konnte, begab sie sich zur Bank. Dort wurde der Schwindel erkannt und die Polizei verständigt.

Weitere Informationen zum Thema "love scamming" erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell