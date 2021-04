Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Bedrohung mit Messer unter 13-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Ein 13-Jähriger soll einen anderen 13-Jährigen am Mittwoch gegen 14:20 Uhr im Rosenackerweg in Ludwigsburg-Eglosheim mit einem Einhandmesser bedroht haben. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der tatverdächtige 13-Jährige mit Begleitern angetroffen und das Einhandmesser aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden auf das Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

