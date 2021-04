Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Erneut Spielwarenautomat vor Eiscafe gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bereits am Sonntag gegen 02:50 Uhr vor einem Eiscafe in der Hauptstraße in Kirchheim am Neckar ein Spielwarenautomat gestohlen worden war (Pressemitteilung vom 29.03.2021, 11:49 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/4876252 ) , kam es jetzt am Mittwoch gegen 02:15 Uhr vor dem gleichen Eiscafe zu einem weiteren Diebstahl eines Spielwarenautomaten.

Fünf bislang unbekannte männliche Personen traten an den Außenbereich des Eiscafes heran, machten sich an dem dort abgestellten Automaten zu schaffen und trugen ihn letztlich davon. Der Automat in Form einer bunten Eistüte war etwa 160 Zentimeter hoch und beinhaltete Flummis im Wert von etwa 300 Euro.

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar bittet um Zeugenhinweise und ist unter Tel. 07143 891060 erreichbar.

