POL-LB: Kirchheim am Neckar: Spielwarenautomat gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten vier oder fünf Jugendliche am Sonntag gegen 02:50 Uhr in der Hauptstraße in Kirchheim am Neckar einen Spielwarenautomaten. Der Automat, der im Außenbereich eines Eiscafés stand, wurde angehoben und weggetragen. Zuvor hatten sich die unbekannten Diebe aus Richtung des Rathauses dem Eiscafé genähert. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Kirchheim, Tel. 07143 891060.

