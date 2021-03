Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Geschwindigkeitsmessanlage besprüht

Ludwigsburg (ots)

In der Markgröninger Straße in Tamm wurde am Sonntag gegen 09:40 Uhr eine Sachbeschädigung entdeckt und im Anschluss die Polizei darüber informiert. Von Markgröningen her kommend hat sich ein bislang unbekannter Täter am Ortseingang von Tamm an einem stationären Blitzer zu schaffen gemacht. Mit orangener Lackfarbe besprühte der Unbekannte nahezu alle Kamerascheiben der Blitzanlage und hinterließ obendrein noch einen Schriftzug. Aufgrund dessen ist derzeit keine Geschwindigkeitsmessung mehr möglich. Welche Schadenssumme der Unbekannte angerichtet hat, ist momentan noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

