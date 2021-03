Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1004/ Darmsheim/ Maichingen: Zwei verletzte Motorradfahrer nach Unfall - Kreisstraße zeitweilig gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Die Kreisstraße 1004 (K1004) zwischen Darmsheim und Maichingen musste am Sonntag gegen 13:10 Uhr wegen eines Verkehrsunfalles zeitweilig gesperrt werden.

Ein 43-jähriger Opel-Fahrer war auf der K1004 von Darmsheim kommend in Richtung Maichingen unterwegs und wollte auf der Strecke in Fahrtrichtung nach links in einen Feldweg einbiegen. Ihm folgten eine 55-Jährige und ein 57-Jähriger auf ihren Motorrädern nach. Als der 57-Jährige sein Motorrad deswegen abbremste, gelang dies der 55-Jährigen nicht mehr, so dass sich die Motorräder berührten und die beiden in der Folge stürzten.

Bei dem Sturz zog sich die 55-Jährige schwere Verletzungen zu. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Der geschätzte Gesamtschaden an den Motorrädern beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.

