Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 800 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Audi, der am Mittwoch zwischen 09:30 und 15:00 Uhr in der Hofstattstraße in Münchingen geparkt war. Der Unbekannte zerkratzte am Wagen die Beifahrerseite und suchte dann das Weite. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an den Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0.

