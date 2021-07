Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Modegeschäft, Täterin stiehlt Kleidung

Recke (ots)

Eine unbekannte Täterin hat in der Nacht zu Samstag (03.07.21) gegen 01.20 Uhr an der Hauptstraße die Eingangstür eines Bekleidungsgeschäfts eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge warf die Unbekannte das Glaselement der Eingangstür ein und gelangte so ins Innere. Aus dem Geschäft entwendete die Täterin Ware in unbekanntem Wert. Die Unbekannte flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Bremestraße. Bei der Flucht ließ sie einige Jacken im Eingangsbereich zurück. Mehrere Zeugen hatten in der Nacht ein Klirren gehört und waren so auf den Einbruch aufmerksam geworden. Zwei der Zeugen beobachteten, wie die unbekannte Einbrecherin mit mehreren Kleidungsstücken unter dem Arm vom Tatort flüchtete. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: Die Frau trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine weiße, medizinische Maske. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach der Person, jedoch ohne Erfolg. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/5914315.

