Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Mittwoch (30.06.2021) kam es gegen 14:40 Uhr an der Kreuzung Moorweg/Grevener Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Im dortigen Kreisverkehr stieß eine 52-jährige Fahrradfahrerin mit einem 11-jährigen Kind zusammen, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen beide Unfallbeteiligten zu Fall und verletzten sich dabei leicht. Die Unfallbeteiligten trennten sich, ohne die Polizei zu verständigen oder die Erziehungsberechtigten des Kindes zu informieren. Die Polizei sucht die Erziehungsberechtigten des Kindes und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter Telefon 02571/9284455.

