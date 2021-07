Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots)

Am Mittwoch (30.06.) stellte ein Fahrzeugführer gegen 14.00 Uhr seinen silbernen Kia Sportage an der Theodor-Heuss-Straße 25 ab. Gegen 20.00 Uhr kam er zu seinem SUV zurück. Dabei stellte er am vorderen Stoßfänger einen Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 600 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

