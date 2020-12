Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Haustür in Neufferstraße eingetreten

PirmasensPirmasens (ots)

Heute, um 00:30 Uhr, beschädigten drei unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Einfamilienhaus in der Neufferstraße 51. Nachdem diese die Tür eingetreten und dadurch circa 100 Euro Schaden angerichtet hatten, verließen sie die Örtlichkeit. Alle drei Männer waren circa 1,80 Meter groß und trugen jeweils schwarze Jogginghosen und schwarze Kapuzenpullis. Ein Täter war schlank und trug einen Bart. Der zweite war kräftig, ohne Bart. Zum dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

