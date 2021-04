Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 31. April 2021, 20.45 Uhr, und Donnerstag, 01. April 2021, 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Straße Am Deich ein auf der Auffahrt eines Wohnhauses abgestellter PKW (Opel) an der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: (0 44 99) 92 22 00 mit der Polizeistation Barßel in Verbindung zu setzen.

