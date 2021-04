Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - gemeinschädliche Sachbeschädigungen

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 30. März 2021, 18.00 Uhr, und Dienstag, den 06. April 2021, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Zitadellenparks eine Stahlfigur mit Infotafel. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeikommissariat Vechta unter der Tel.-Nr.: (0 44 41) 94 30 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 06. April 2021, kam es um 08.22 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der 45-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Holdorf befuhr in Steinfeld die Bundesstraße 214 in Richtung Bundesautobahn, als ihm in einer Linkskurve ein LKW mit Auflieger entgegenkam, von dessen Sattelplane eine ca. 70 x 70 cm große und 6 bis 8 cm dicke Eisscholle herunterstürzte und unterhalb der Windschutzscheibe des entgegenkommenden Sattelzuges einschlug. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Tel.-Nr.: (0 54 94) 91 42 00 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, den 06. April 2021, kam es um 08.15 Uhr in Lohne auf der Dinklager Landstraße in Fahrtrichtung Märschendorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Transporterfahrerin aus Lastrup kam vermutlich aufgrund nicht witterungsangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zunächst eine Richtungstafel, bevor das Fahrzeug letztlich im Seitengraben zum Liegen kam. Die Lastruperin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

