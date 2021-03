Polizei Mettmann

POL-ME: Porsche überschlägt sich - 3 Personen verletzt - hoher Sachschaden - Velbert - 202103037

Mettmann (ots)

Nach derzeitigem Stand polizeilicher Ermittlungen befuhr am 05.03.21, gegen 16:15 Uhr, ein 22 jähriger Essener mit seinem Porsche die Rodberger Straße in Essen, in Fahrtrichtung Velbert.

Mit im Fahrzeug haben sich ein 26 jähriger Beifahrer aus Essen und eine 23 jährige Sprockhövelerin im Fond des Porsche befunden.

Auf Velberter Stadtgebiet bog der 22 jährige nach links in die Rottberger Straße ab.

Vermutlich aufgrund eines geplatzten Hinterreifens verlor er kurz nach dem Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Porsche kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, stieß gegen einen Holzzaun und blieb auf dem Dach liegen.

Glücklicherweise konnten die Fahrzeuginsassen den Pkw selbstständig verlassen. Jedoch wurde der Fahrer schwer und die Mitfahrer leicht verletzt.

Alle wurden mit angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer verblieb dort zur stationären Behandlung.

An dem Porsche entstand ein Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 30.500 Euro geschätzt.

Der Wagen wurde durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell