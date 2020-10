Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau-Morsbach: Anwohner löschen brennenden PKW

Anwohner in Künzelsau-Morsbach haben am Montagnachmittag einen brennenden Daimler-Benz gelöscht und dadurch Schlimmeres verhindert. Gegen 16.45 Uhr war ein 68-Jähriger mit dem Auto in der Straße Brühlsteige unterwegs. Während der Fahrt bildeten sich Flammen im Bereich des Motors. Der Fahrer verließ den PKW, bevor das Feuer in den Innenraum übergriff. Geistesgegenwärtig verhinderten mehrere Anwohner einen Vollbrand des Autos, indem sie den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch löschten. Neben der Polizei kam die Freiwillige Feuerwehr vor Ort und übernahm die Löscharbeiten. Grund für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Schöntal-Westernhausen: Grillhütte mit weißem Klebstoff beschädigt

Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grillhütte im Schleierhofer Kirchweg in Schöntal-Westernhausen gemacht? Unbekannte beschmierten im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 11.45 Uhr, das Schloss der Eingangstür der Hütte mit einem weißen Klebstoff. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Grillstätte befindet sich außerhalb von Westernhausen in Richtung Halsberg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

Kupferzell-Westernach: Nach Einbruch in Scheune Notdurft verrichtet?

Einen Akkuschrauber und Hinterreifen eines Quads haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einer Scheune im Ziegelweg in Kupferzell entwendet. Im Zeitraum von 23 Uhr bis 7 Uhr verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu dem Gebäude. Vermutlich transportierten sie das Diebesgut mit einer Schubkarre aus der Scheune ab, die der eigentliche Eigentümer später in einem Gebüsch im Gewerbepark wiederfand. Möglich ist, dass die Unbekannten in der Nähe des Tat- und Fundorts ihre große Notdurft verrichteten, da dort jeweils Kothaufen samt Feuchttüchern und Toilettenpapier auffielen. Wer kann Hinweise auf den Vorfall geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell-Neu-Kupfer / Kupferzell-Westernach: Unbekannte hatten es auf Mountainbikes abgesehen

Fahrraddiebe waren im Zeitraum von Sonntag bis Montag in Kupferzell unterwegs. Aus einem geparkten Opel Zafira im Ahornweg in Neu-Kupfer entwendeten die Unbekannten ein Mountainbike der Marke Canyon. Dieses befand sich ab Sonntag, 15 Uhr, im Kofferraum des Vans, wobei das Vorderrad abmontiert daneben lag. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Montag gegen 9.30 Uhr. Nach eigenen Angaben hatte dieser den Opel abgeschlossen. Aufbruchspuren ließen sich am Fahrzeug nicht finden. Das Mountainbike hat einen Wert in Höhe von circa 700 Euro. Auch in Westernach verschwand ein Mountainbike. Das Rad der Marke Cube stand mit einem Fahrradschloss gesichert an einer Anhängerdeichsel in einem Carport in der Straße Im Seefeld. Der Tatzeitraum lässt sich auf Sonntagabend, 20 Uhr bis Montagfrüh, 6.20 Uhr eingrenzen. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von circa 700 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist bislang noch nicht geklärt, aber denkbar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Mulfingen: Drei Autos beschädigt, zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Mulfingen haben sich zwei Personen am Montagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Ein LKW-Fahrer war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Ailringen unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, hielt er aufgrund des Gegenverkehrs an. Zwei Autos hinter ihm verlangsamten und stoppten ebenfalls. Eine nachfolgende 18-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf den Daimler eines 41-Jährigen auf. Dieser wurde auf den Hyundai einer 58-Jährigen geschoben. Die 18-Jährige und der 41-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

