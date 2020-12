Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Zeit: 07.12.2020, 07:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Etzelweg 195. Als ein 63-jähriger Pkw-Fahrer den Etzelweg in Fahrtrichtung Zweibrücken-Mitte befuhr, überquerte ein 36-jähriger Fußgänger in Höhe des Anwesens Nr. 195 von links nach rechts die Fahrbahn. Der Mann wurde vom Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Dabei erlitt er eine Platzwunde am Hinterkopf sowie eine Prellung am Arm. Er war ansprechbar und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum transportiert. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 2.000 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfallgeschehens. | pizw

