Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

PirmasensPirmasens (ots)

Gestern wurde eine Standkontrolle "Am Häusel" durchgeführt. Um 12:00 Uhr wurde eine 21jährige Hyundai-Fahrerin kontrolliert. Es wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der freiwillige Test reagierte positiv auf THC. Gegen 16:45 Uhr wurde ein 22jähriger VW-Fahrer in der New Hampshire Avenue kontrolliert. Zunächst wurde festgestellt, dass Veränderungen am Fahrwerk zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges geführt haben. Auch er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein freiwilliger Test konnte nicht durchgeführt werden. In beiden Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und jeweils eine Blutprobe entnommen. pips

