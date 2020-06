Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Personengruppe zerstört Scheibe vom Unterstand; fährt ohne Ticket mit dem Zug; flüchtet vor der Bundespolizei

Neumünster / Einfeld (ots)

Gestern Abend gegen 22:40 Uhr wurde die Bundespolizei in Neumünster durch einen Zugbegleiter um Unterstützung gebeten, da eine größere Gruppe von 6-8 Personen im Regionalexpress von Einfeld nach Neumünster ohne Ticket unterwegs war und bereits vorher am Haltepunkt Einfeld randaliert hätte.

Beim Eintreffen des Zuges im Bahnhof Neumünster erwarteten Bundespolizisten die Gruppe bereits am Bahnsteig. Beim Halt flüchteten diese allerdings in alle Himmelsrichtungen, sodass bei der Verfolgung nur ein Tatverdächtiger durch die Beamten gestellt werden konnte. Der 18-jährige Mann widersetzte sich seiner Festnahme, wobei sich ein Beamter verletzte jedoch den Dienst weiter fortsetzen konnte.

Auf der Dienststelle konnte durch einen Zeugen bestätigt werden, dass der junge alkoholisierte Mann (0,84 Promille AAK) an der Zerstörung einer Scheibe am Warteunterstand in Einfeld beteiligt war. Dem 18-jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

