Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 22.11.2020

GoslarGoslar (ots)

Straßenverkehrsgefährdung

Am 21.11.2020, um 19:00 Uhr, befuhr eine 29-jährige Person die B241 von Goslar in Richtung Clausthal-Zellerfeld. In Höhe des Abzweigs nach Hahnenklee geriet sie dann auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,39 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Im Auftrag Köhnke, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell