POL-GS: Nachtrag zum Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 21.11.20

Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bereits am Donnerstag dem 19.11.20, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr, wurden in Bad Harzburg, auf dem Grundstück einer Arztpraxis in der Bismarckstraße, in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs zwei auffällige, große, weiße Kunststoffdekosterne entwendet. Die Eigentümerin gab an, dass sie mittags einen roten Kleinlieferwagen mit HZ - Kennzeichen auf dem Privatgrundstück festgestellt und den Fahrzeugführer des Grundstücks verweisen habe. Ob dieser etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist derzeitig nicht geklärt. Der Kaufpreis der Sterne betrug nach Angaben der Eigentümerin 179, -- EUR. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Da der Abtransport der großen Sterne zur Tageszeit im innerstädtischen Bereich sehr auffällig gewesen sein muss, bittet die Polizei um entsprechende Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05322/911110. Die Eigentümerin stellte von den Sternen ein Foto zur Verfügung.

