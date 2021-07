Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

Am Samstag (03.07.2021) stellte ein Autofahrer gegen 09.10 Uhr seinen schwarzen Opel Grandland auf dem Parkplatz des Edeka-Centers an der Elbersstraße ab. Als er gegen 10.05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine nicht unerhebliche Unfallbeschädigung vorne rechts an dem Fahrzeug fest. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2.000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/93060.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell