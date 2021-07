Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Lkw mit erheblichen Mängeln gestoppt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (01.07.) stoppte eine Streifenbesatzung der Kreispolizei Steinfurt gegen 18.45 Uhr einen Lkw Opel Vivaro auf dem Münsterlanddamm, der in Richtung Greven fuhr. Den Beamten des Verkehrsdienstes fiel das Fahrzeug auf, weil die HU-Plakette des Fahrzeugs seit Februar 2021 abgelaufen war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass bei einer Hauptuntersuchung am 17.06.21 gefährliche Mängel festgestellt worden waren, die eine Verkehrsgefährdung darstellten, wie in dem HU-Bericht zu lesen war. Unter anderem waren Bremsen und Reifen des Lkw bemängelt worden. Da sich während der Kontrolle der anfängliche Verdacht erhärtete, dass die Mängel bisher nicht behoben worden waren, wurde das Fahrzeug zu Beweiszwecken sichergestellt. Es wurde eine Sachverständigenuntersuchung angeordnet. Bei dieser stellte sich heraus, dass das Fahrzeug erhebliche Mängel aufwies, die die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wesentlich beeinträchtigen. Den 30-jährigen Lkw-Fahrer und Halter des Fahrzeugs erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren wegen vorsätzlicher Fahrt mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug. Auch die nicht unerheblichen Kosten für die Sicherstellung und die Begutachtung des Lkw muss der 30-Jährige tragen.

