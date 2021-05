Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Motorroller aus Schuppen entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstag bis Freitagmittag drangen bisher unbekannte Täter in einem Schuppen an der Jahnstraße ein. Die Täter verschafften sich unberechtigt Zugang und entwendeten ein Kleinkraftrad, Roller 50 km/h, Typ Agility 50. Zeugen oder auch Personen, die Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Rollers machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Lage, Tel. 05232 95950, melden.

