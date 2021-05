Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Betrunken von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam ein 45-jähriger Bad Oeynhausener mit seinem Motorrad von der Straße Dalbke ab und verunfallte. Der Mann war in Richtung Lemgo unterwegs, als er nach rechts auf den Grünstreifen geriet, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Leicht verletzt wurde er in ein Klinikum gebracht. Da er augenscheinlich erheblich alkoholisiert war, wurde ihm dort eine Blutprobe abgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Führerschein und Fahrzeug wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell