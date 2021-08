Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.08.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

PKW ohne Versicherung

Ein 44-jähriger Mann aus Barnstorf fuhr am Samstag, 07.08.2021, gegen 12.20 Uhr, in Diepholz auf der Straße Am Weizenkamp mit seinem PKW, als er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Dabei wurde festgestellt, daß für das Fahrzeug keine Versicherung mehr besteht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Zulassungsbescheinigungen sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren unter Drogeneinfluß

Am Sonntagmorgen, 08.08.2021, wurde gegen 01.15 Uhr eine 42-jährige Frau aus Dünsen in Diepholz auf der Graftlage mit ihrem PKW angetroffen. Sie wurde angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert, wobei festgestellt wurde, daß die Frau unter dem Einfluß von Drogen stand, was durch einen Vortest bestätigt wurde. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

PK Syke

Verkehrsunfallflucht in Syke

Bereits am vergangenen Montag, zwischen 08 Uhr und 11 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des BBM Baumarktes in Barrien zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 27jähriger aus Bruchhausen-Vilsen parkte im benannten Zeitraum seinen Opel Corsa in Höhe der dortigen Bäckerei. Die Beschädigungen an seinem Fahrzeug stellte er erst einige Tage später fest und informierte die Polizei. Wer Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242-9690.

Bassum: Sachbeschädigung an Pkw

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde auf dem Parkplatz des Krankhauses Bassum der Pkw einer 52-jährigen Twistringerin beschädigt. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeidienststelle in Bassum, Tel. 04241/971680.

Syke: Gefälschte TÜV-Plakette

Am Samstagnachmittag wurde in Syke im Bereich Handwerkerhof eine 72-Jährige Sykerin mit ihrem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die TÜV-Plakette gefälscht und der Pkw seit sechs Jahren nicht mehr zur Hauptuntersuchung vorgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

PK Sulingen

Neuenkirchen - Fahranfänger verliert auf regenasser Fahrbahn die Kontrolle Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Diepenauer mit seinem PKW die B61 in Fahrtrichtung Bassum. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit brach das Heck des PKW auf regennasser Fahrbahn aus. Das Fahrzeug wurde gegen eine Fußgängerampel geschleudert und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 18.000EUR.

PK Weyhe

Räuberischer Ladendiebstahl im Ochtumpark

Am Samstagnachmittag wird ein 18-jähriger Iraker im Wellensteyn-Store in Brinkum-Nord bei dem Diebstahl eines Bekleidungsgegenstandes erwischt. Als dieser durch eine Angestellte an der Flucht gehindert werden soll, stößt er diese zur Seite und kann letztlich durch die hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass der 18-Jährige weiteres Diebesgut aus weiteren Geschäften des Ochtumparks bei sich trägt. Es erwarten ihn nunmehr mehrere Strafverfahren aufgrund des Ladendiebstahls.

