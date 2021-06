Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: 2000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung von Hakenkreuzschmierereien führen!

Tönning (ots)

In Tönning kam es im vergangenen Winter und im Frühjahr dieses Jahres zu einer Vielzahl von Hakenkreuzzeichnungen und Einritzungen und damit einhergehenden weiteren Sachbeschädigungen an Gebäuden und Fahrzeugen. Umfangreiche Ermittlungen führten bisher nicht zur Ermittlung des Täters. Die Staatsanwaltschaft Flensburg setzt nun eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung der unbekannten Täter und zur Aufklärung der Taten führen könnten.

Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg zu melden (Tel.: 0461 - 4840 oder Mail: k5.flensburg.bki@polizei.landsh.de)

