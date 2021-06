Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Durch die 25-Jährige Kellnerin eines Cafés in der Ludwigstraße in Ludwigshafen wird am Samstag, um 21:50 Uhr, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehr als 10 Personen gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten war bereits kein Beteiligter mehr anwesend. Bei den Fahndungsmaßnahmen konnten keiner der Beteiligten mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen zum konkreten Ablauf, den Hintergründen der Tat und zum Motiv dauern an. Wir bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die etwas beobachtet haben, unter der Telefonnummer 0621 - 963-2122 mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen.

