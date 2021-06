Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Entlaufenes Kind in Rhein-Galerie aufgegriffen

Ludwigshafen (ots)

Gemäß dem Motto "Selbst ist der Mann" begab sich Samstagmittag gestern ein 3-Jähriger aus Ludwigshafen eigenständig auf Shoppingtour in der Rhein Galerie. Nachdem der kleine Mann durch seine Eltern verzweifelt gesucht wurde, konnte er glücklicherweise dank der Aufmerksamkeit weiterer Kunden wohlbehalten in einem Kleidergeschäft angetroffen und durch seine Eltern in Empfang genommen werden.

