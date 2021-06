Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Friedensstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Friedensstraße touchierte am 17.06.2021, zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den parkenden KIA eines 28-Jährigen. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

