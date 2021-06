Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.06.2021, gegen 17:10 Uhr, fuhr eine 57-jährige Motorradfahrerin in der Rheinuferstraße auf das vor ihr abbremsende Auto auf. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

