Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrerin

Ludwigshafen (ots)

In der Hemshofstraße an der Kreuzung Kurze Straße und Dessauer Straße kam es am Mittwoch (16.06.2021) gegen 17:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 48-jährigen Radfahrer und einer 19-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht an der Hand und am Schienbein.

