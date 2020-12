Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Mit der Masche "Wasserwerkertrick" haben bislang unbekannte Täter gestern, 02.12.2020, eine 84-jährige Frau aus Heyden in ihrer eigenen Wohnung bestohlen.

Die Dame meldete sich gegen 16.30 Uhr auf das Klingeln an ihrer Wohnung in der Lehwaldstraße über die Sprechanlage. Ein Mann meldete sich mit den Worten, dass er Mitarbeiter des Wasserwerks sei und aufgrund eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft das Wasser in der Wohnung überprüfen müsse. Sie ließ ihn ein. Der Mann bewegte sich durch die Räume der Wohnung, während er die Dame im Badezimmer warten ließ. Als die 84-Jährige misstrauisch wurde, sah sie einen weiteren Mann "in ihrer Wohnung vorbeihuschen". Sie sprach den angeblichen Handwerker an, der daraufhin zügig, wie auch der zweite Täter, die Wohnung verließ.

Anschließend stellte sie fest, dass Mobiliar geöffnet und Bargeld sowie Schmuck entwendet worden war.

Der Täter, der geklingelt hatte, wurde als ca. 1.65m großer und ca. 40 Jahre alter Mann von korpulenter Statur und heller Haut beschrieben. Er habe "deutsch ausgesehen" und akzentfrei gesprochen. Als Bekleidung wurden eine blaue Kappe, schwarze Schuhe und eine dunkelblaue Winterjacke genannt. Auf letzterer sei auf Höhe des linken Oberarmes ein rotes Kreuz abgebildet gewesen. Weiterhin trug er wohl einen grünen Einwegmundschutz.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem beschrieben Mann machen? Wem ist er im Bereich des Tatortes aufgefallen? Bei wem wurde er ggf. ebenfalls vorstellig? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

