Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin ist am Mittwoch, 2. Dezember, gegen 13.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Manderscheider Straße in Odenkirchen-Mitte schwer verletzt worden.

Sie war in Fahrtrichtung Tierpark Odenkirchen unterwegs. Vor ihr fuhr ein 61-jähriger Autofahrer. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße Am Pixbusch hielt der Wagen an und setzte zurück. Dadurch stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 17-Jährige stürzte. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. (km)

