Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Straßenraub in Hamm-Pelkum : Zeugen gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Opfer eines Straßenraubes auf der Kamener Straße wurde am späten Samstagabend (28. Dezember) ein 59-Jähriger Mann. Der Hammenser war gegen 21.30 Uhr in Höhe der Haus Nummer 99 mit einem Fahrrad unterwegs, als er von zwei unbekannten Gestalten angegangen wurde. Die beiden südländisch erscheinenden Männer waren zuvor einem Linienbus entstiegen. Einer der beiden hielt den Leidtragenden fest, während der andere unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes Bargeld aus der Jackentasche des Endfünfzigers entnahm. Anschließend nahmen die beiden Fremden auch das Damenrand ihres Opfers an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der 59-Jährige wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. Da er keine weiteren Angaben zu den beiden Räubern machen kann, bittet die Polizei um entsprechende Hinweise unter der Telefonnummer 916 - 0.(es)

