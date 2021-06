Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen am Rhein, am Samstag, um 17:35 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 20-Jährigen Autofahrer aus Ludwigshafen und einem 67-Jährigen Fahrradfahrer aus Ludwigshafen. Als Folge der durch das Fehlverhalten beider Verkehrsteilnehmer hervorgerufenen Kollision stürzte der Fahrradfahrer auf die Straße und blieb zunächst bewusstlos liegen. Der unmittelbar verständigte Notarzt kam mittels Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Zur weiteren Versorgung wurde der zwischenzeitlich wieder ansprechbaren Fahrradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, in welchem anschließend schwere Verletzungen ausgeschlossen werden konnten. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich um die Unfallörtlichkeit Bruchwiesenstraße und Bayreuther Straße durch die Polizei gesperrt werden.

