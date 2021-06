Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit entwendetem Pkw

Ludwigshafen (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel den Beamten am Samstag, um 23:50 Uhr, im Bereich der Saarlandstraße, ein im Gleisbett stehender roter BMW Z3 auf. Nachdem der 33-jährige Fahrer aus Tschechien sein Fahrzeug wieder auf die Straße lenken konnte, versuchte er seine Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Heinigstraße fortzusetzen und wurde durch die Funkstreifenwagenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer aktuell unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel steht und das sowohl der vorgelegte Führerschein als auch Fahrzeug durch Diebstahl entwendet wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Das Fahrzeug wies zudem mehrere frische Unfallspuren auf, deren Herkunft zum momentanen Zeitpunkt auch nicht geklärt sind. Zeugen möglicher Unfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 - 963-2122 mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen.

