Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 46-Jähriger mit falschen Ausweisdokumenten auf der Autobahn A 3 bei Emmerich unterwegs

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagvormittag, 19. Juli 2021 um 9:35 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Autobahn A 3 an der Anschlussstelle Emmerich-Ost einen 46-jährigen staatenlosen Mann in einem Mercedes A 200. Im Rahmen der Kontrolle legte der Reisende den Beamten eine gefälschte kroatische Identitätskarte sowie einen gefälschten kroatischen Führerschein vor. Daraufhin wurde er vor Ort in Gewahrsam genommen und zur weiteren Sachbearbeitung und Klärung der Identität zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Die erkennungsdienstliche Maßnahme auf der Dienststelle ergab, dass der Mann unter anderen Personalien im Informationssystem der Polizei zur Festnahme aufgrund Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ausgeschrieben ist. Die Vorführung des Gesuchten zwecks Verkündung des Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht in Kleve erfolgte am Dienstagvormittag.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell