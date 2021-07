Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Für 45 Monate in die JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen stellte die Bundespolizei bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Diyabakir/ Türkei eine Person fest, die zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Staatsanwaltschaft Essen hatte den 35-Jährigen zur Festnahme ausgeschrieben, da das Landgericht Essen den türkischen Staatsangehörigen bereits im Mai 2014 rechtskräftig wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in vier Fällen und wegen unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen verurteilt hatte. Demnach hat er eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten zu verbüßen. Der Verurteilte hatte sich jedoch der ergangenen Ladung zum Strafantritt bisher nicht gestellt. Nach seiner Festnahme wurde der Mann aus Essen in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

