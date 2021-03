Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Leergut gestohlen

Surwold (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in den Außenbereich eines Supermarktes an der Schleusenstraße in Surwold ein. Sie entwendeten Leergut von noch unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

