Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Von Unbekannten angegangen - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Leinroden: Wildunfall

Mit seinem VW Golf erfasste ein Autofahrer am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr auf der Kreisstraße 3262 zwischen Schechingen und der Abzweigung nach Leinroden ein die Fahrbahn querendes Reh. An dem Fahrzeug entstand bei dem Anprall ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Abtsgmünd-Leinroden: Von Unbekannten angegangen

Gegen 3.15 Uhr am Sonntagmorgen hielten sich zwei 19-jährige Männer im Bereich der Kirche in der Unteren Gasse auf. Hier trafen sie auf drei ihnen unbekannte Männer, mit denen sie sich wohl auch kurz unterhielten. Einer der Unbekannten ging dann unvermittelt auf einen der 19-Jährigen los, wobei es zum Gerangel der beiden Männer kam und der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Eigenen Angaben des Angegriffenen zufolge, fasste einer der Unbekannten dann in die Hosentasche des 19-Jährigen und entwendete daraus Zigaretten und ein Feuerzeug. Anschließend fuhren die drei Männer mit einem VW Golf davon. Trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei, an welcher insgesamt fünf Polizeifahrzeuge beteiligt waren, konnten die drei nicht angetroffen werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, das mit der Durchführung der Ermittlungen beauftragt ist, unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr verursachten, als sie eine Designerlampe beschädigten, die in einem Garten in der Hardtstraße aufgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Aalen: Farbschmierereien

Zwischen Donnerstagmorgen, 6 Uhr und Freitagmittag, 14 Uhr, wurde eine Hauswand in der Friedhofstraße mit roter Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: PKW streift Fußgängerin

Am Montag gegen 08:30 Uhr wollte ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes-Transporter von einer Hofeinfahrt auf die Robert-Bosch-Straße ausfahren. Hierbei übersah er eine auf dem Gehweg von rechts herannahende 66-jährigte Fußgängerin und streifte diese mit seinem Fahrzeug. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Sie musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

