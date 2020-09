Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradunfall im Elmsteiner Tal

Am frühen Abend des 02.09.2020, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Motorrad die L499 aus Richtung Johanniskreuz in Fahrtrichtung Speyerbrunn. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrzeugführer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine kurze Strecke über die Böschung und kam daraufhin wieder auf die Straße und stürzte. Durch den Sturz zog sich der Fahrer Verletzungen an der Schulter und den Rippen zu. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 53-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt.

