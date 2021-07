Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 41-jährigen Kroaten am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagabend, 18. Juli 2021 um 21:10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 41-jährigen Kroaten nach der Einreise aus den Niederlanden im Regionalexpress RE 13. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem internationalen Haftbefehl durch Serbien wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Der Mann wurde vor Ort vor verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf dem Haftrichter in Krefeld am Montagmorgen vorgeführt und anschließend der Wachtmeisterei beim Amtsgericht übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell